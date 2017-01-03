Enflasyon rakamlarının yankıları

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, döviz kurundaki hızlı artışın akaryakıt fiyatlarına, elektronik ve elektrikli cihaz fiyatlarına yansımaya başladığını belirterek, "2017 yılında dövizin ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin devam edeceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetin, aralık ayı tüketici fiyatlarındaki artışın 2005 yılından bu yana en yüksek aylık, yurt içi üretici fiyatlarındaki artışların da 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık artış olduğuna dikkati çekti.

Döviz kurundaki hızlı artışın akaryakıt fiyatlarına, elektronik ve elektrikli cihaz fiyatlarına yansımaya başladığına işaret eden Çetin, "2017 yılında dövizin ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin devam edeceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, terörün gündemde bulunduğu bir dönemde enflasyonu hatta ekonomiyi konuşmanın çok zor olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fakat hiç bir şey olmamış gibi yapmak ne kadar yanlışsa terör karşısında korkuya kapılmak, terörün hedefine ulaşmasına izin vermek de o kadar yanlıştır. Bu nedenle biz ekonomiyi birinci gündem maddesi olarak görmeye ve gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Aslında terörle mücadele ve enflasyon gibi ekonomik sorunlarla mücadele çok farklı alanlar olsa da birtakım ortak esaslar her iki alanda da geçerlidir. Siyaset üstü toplumsal uzlaşma ve birliktelik, mücadelenin bilimsel yöntemlere uygun yürütülmesi, ilgili kurumlara güven tesisi bu mücadelelerin ortak esaslarıdır."

Son zamanlarda ekonomiyle ilgili yorumların bile siyasi ön yargı ve kutuplaşma konusu haline geldiğini savunan Çetin, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve teknik konularla siyaseti ayırmayı öğrenmek zorundayız. Ekonomi, enflasyon gibi konular hesap-kitap konularıdır, siyaset konusu değildir. Enflasyonun nedenleri, sonuçları, mücadele yöntemleri bellidir. Türkiye enflasyonu ancak son 10 yılda tek haneye indirebilmiştir, şimdi yeniden çift haneye yükselmesine izin verilmemelidir. Yüksek enflasyon, belirsizlik yaratır, uzun vadeli tasarrufları ve sanayi yatırımlarını caydırır, verimsiz yatırımları ve sektörleri teşvik eder. Enflasyon, gelir dağılımını, sosyal adaleti ve neticesinde sosyal ahlakı bozar."

Çetin, enflasyonda sebze ve meyve etkisinin belirli aylarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Şu anda yıllık fiyat artışının yüzde 30'u aştığı 20'den fazla ürün arasında tek sebze-meyve ürünü olarak sivri biber bulunmaktadır. TÜİK verilerinde domates fiyatı geçen yılın yüzde 24 altındadır, narenciye fiyatları yerlerdedir, ıspanak, kuru soğan, patates fiyatları geçen yıla göre oldukça düşük düzeydedir." ifadelerini kullandı.