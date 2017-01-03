FETÖ'nün Konya Barosu Yapılanması'na ilişkin dava

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile sanıkların yakınları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık Mehmet Battal, kaldığı pansiyonda tanıştığını örgütün, hiyerarşi içinde görev alması karşılığında yurt ücretinde indirim yaptığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında örgütün birçok etkinliğine katıldığını ifade eden Battal, mezun olduktan sonrada örgüt imamının iş teklifinde bulunması üzerine Konya Barosu'nda çalışmaya başladığını dile getirdi.

Battal, kent merkezindeki örgütün evinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu evde FETÖ'cu avukatlar zaman zaman bir araya geliyor, himmet toplanıyordu. FETÖ elebaşısının videoları izletilerek analizler yapılıyordu. Örgüt maddi durumu iyi olmayan, içe kapanık, itaatkar gençleri hedef belirliyordu. Baroya girmemi sağlayan kişi eve geldiğinde seçimlerde, 'AK Parti'ye oy vermeyeceksiniz' dedi. Bu tip telkinlerde bulunuyorlardı. Babamı kaybettikten sonra annemle yaşamaya karar verdim. Bunu ev imamına bildirdim. Evden ayrılamayacağımı söyleyince kavga ettik. Bu evden ayrıldım. Telefonuma haberleşmek için yüklenen ByLock'u da sildim. İletişimimi tamamen kestim. Bu şekilde kullanıldığım için pişmanım."

Duruşmada sanıkların dinlenilmesine yarın devam edilecek.

- FETÖ'nün Konya Barosu yapılanmasına ilişkin iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nun darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si tutuklu 45 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmekle" suçlanıyor.

İddianamede, "Bazı sanıkların ByLock kullandıkları, hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları" öne sürülüyor.

