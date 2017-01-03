Terör saldırılarına tepkiler

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DÜZCE (AA) - AK Parti, CHP, MHP, Saadet ve Vatan partilerinin Düzce il başkanları, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla terör eylemlerine tepki gösterdi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığında düzenlenen ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez'in katıldığı toplantıda, başkanlar adına konuşan Keskin, ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Bu zor günlerde Türkiye'ye bir mesaj vermek, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına il başkanlarıyla ortak bildiri hazırladıklarını anlatan Keskin, birlik ve beraberliğin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki huzur, birlik ve kardeşlik ikliminden rahatsız olan, ülkenin güçlü bir devlet olma yolundaki ilerleyişini engellemek isteyen, dış mihrakların ve hain işbirlikçilerinin yapmış oldukları tüm terör faaliyetlerini lanetle kınadıklarını aktaran Keskin, Düzce'nin siyasi parti il başkanları olarak, terörü hiçbir ayrım yapmaksızın, hangi terör örgütünden gelirse gelsin ve de her kime yapılırsa yapılsın lanetlediklerini vurguladı.

Keskin, bu hain saldırılar karşısında tek vücut olacaklarını tüm dünyaya ve terör örgütlerine ilan ettiklerini dile getirerek, "Türk milleti, Alevisi Sünnisi ile sağcısı solcusu ile Türk'ü Kürt'ü ile bünyesinde barındırdığı tüm etnik gruplarıyla bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz. Türk milletinin devletine ve bayrağına bağlılığını, bu uğurda canını feda etmekten sakınmayacağını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en son olarak da 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstermiş, asil ve cesur bir millettir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin herkesin yaşam biçiminin, fikir ve inanç hürriyetinin teminatı olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yakalanan birlik ve beraberlik ruhu düşmanlarımızın hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engeldir. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik ruhunu bozmak için toplumumuzun fikir ve inanç ayrılıklarına yönelik terör eylemleri yaparak bu birlikteliği bozmak amacındadırlar. Ortaköy vahşetinde de amaç budur. Bundan sonraki eylemleriyle de bu tür çatışmaları körüklemeye çalışacakları aşikardır. Milletimizin feraseti ve devletimizin gücüyle bu oyunlara aziz milletimiz izin vermeyecektir."

Diğer il başkanları da Düzce'de sergilenen birlik ve beraberlik örneğinin Türkiye'ye yayılması temennisinde bulundu.



