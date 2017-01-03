03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terör saldırılarına tepkiler

03 Ocak 2017 Salı, 17:07
Terör saldırılarına tepkiler

DÜZCE (AA) - AK Parti, CHP, MHP, Saadet ve Vatan partilerinin Düzce il başkanları, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla terör eylemlerine tepki gösterdi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığında düzenlenen ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez'in katıldığı toplantıda, başkanlar adına konuşan Keskin, ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Bu zor günlerde Türkiye'ye bir mesaj vermek, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına il başkanlarıyla ortak bildiri hazırladıklarını anlatan Keskin, birlik ve beraberliğin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki huzur, birlik ve kardeşlik ikliminden rahatsız olan, ülkenin güçlü bir devlet olma yolundaki ilerleyişini engellemek isteyen, dış mihrakların ve hain işbirlikçilerinin yapmış oldukları tüm terör faaliyetlerini lanetle kınadıklarını aktaran Keskin, Düzce'nin siyasi parti il başkanları olarak, terörü hiçbir ayrım yapmaksızın, hangi terör örgütünden gelirse gelsin ve de her kime yapılırsa yapılsın lanetlediklerini vurguladı.

Keskin, bu hain saldırılar karşısında tek vücut olacaklarını tüm dünyaya ve terör örgütlerine ilan ettiklerini dile getirerek, "Türk milleti, Alevisi Sünnisi ile sağcısı solcusu ile Türk'ü Kürt'ü ile bünyesinde barındırdığı tüm etnik gruplarıyla bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz. Türk milletinin devletine ve bayrağına bağlılığını, bu uğurda canını feda etmekten sakınmayacağını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en son olarak da 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstermiş, asil ve cesur bir millettir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin herkesin yaşam biçiminin, fikir ve inanç hürriyetinin teminatı olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yakalanan birlik ve beraberlik ruhu düşmanlarımızın hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engeldir. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik ruhunu bozmak için toplumumuzun fikir ve inanç ayrılıklarına yönelik terör eylemleri yaparak bu birlikteliği bozmak amacındadırlar. Ortaköy vahşetinde de amaç budur. Bundan sonraki eylemleriyle de bu tür çatışmaları körüklemeye çalışacakları aşikardır. Milletimizin feraseti ve devletimizin gücüyle bu oyunlara aziz milletimiz izin vermeyecektir."

Diğer il başkanları da Düzce'de sergilenen birlik ve beraberlik örneğinin Türkiye'ye yayılması temennisinde bulundu.


İLGİLİ HABERLER

Düzce'de &quot;Kusursuz Kafe&quot; projesi tanıtıldı
YEREL

DÜZCE'DE "KUSURSUZ KAFE" PROJESİ TANITILDI

Engelsiz Düzce için &quot;Kusursuz kafe&quot;
YEREL

ENGELSİZ DÜZCE İÇİN "KUSURSUZ KAFE"
Bağışladıkları arsaya sağlık ocağı ve 112 merkezi yapıldı
YEREL

BAĞIŞLADIKLARI ARSAYA SAĞLIK OCAĞI VE 112 MERKEZİ YAPILDI
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti
YEREL

YILIN İLK KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Mücavir sahalar imar planı içine alınıyor
YEREL

MÜCAVİR SAHALAR İMAR PLANI İÇİNE ALINIYOR
Düzce'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu
YEREL

DÜZCE'DE BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU
Fırtına sonrası Karadeniz'de hamsi bolluğu
YEREL

FIRTINA SONRASI KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU
Okul öncesi eğitimde yeni eğitim yaklaşımları tartışıldı
YEREL

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI TARTIŞILDI
Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı
YEREL

IŞIKLARDA BEKLEYEN ARACA ARKADAN ÇARPTI
eni cipli kimlik kartları müracaatları başladı
YEREL

ENİ CİPLİ KİMLİK KARTLARI MÜRACAATLARI BAŞLADI
Konuralp gelecek nesillere aktarılacak
YEREL

KONURALP GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Buzlu yollar tuzlanıyor
YEREL

BUZLU YOLLAR TUZLANIYOR
Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak
YEREL

YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİ DAĞITILACAK
Düzce İl Özel idaresi araç parkını genişletti
YEREL

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKINI GENİŞLETTİ
Vali Dağlı &quot;Daha seri çalışmalayız&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI "DAHA SERİ ÇALIŞMALAYIZ"
Düzce'de yoğun sis
YEREL

DÜZCE'DE YOĞUN SİS