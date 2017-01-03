03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

03 Ocak 2017 Salı, 17:07

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede PKK'lı teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi.

İlçede terör örgütü mensuplarınca açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imhası için geçen yıl 14 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Teröristler tarafından tahrip edilen evlerin yıkımından sonra yasağın sürdüğü Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde güvenlik tellerinin geriye alınmasıyla, Acar Sokağı'ndaki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile Saray Sokağı'ndaki Şeyh Bahattin Camisi'nde PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen tahribat görüldü.

Çevresinde teröristlerce oluşturulan çukur ve barikatlar ile el yapımı patlayıcılar nedeniyle cami ile okulların içinde ve dış kısmında büyük hasar olduğu tespit edildi. Aynı mevkideki birçok ev ve iş yerinde hasar olduğu gözlendi.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Yenişehir, Fırat, Dicle, Zeynelabidin ve Kışla mahallelerinin bir bölümünde teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıların imhası için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım
YEREL

NUSAYBİN'İN ALTYAPISINA 55 MİLYONLUK YATIRIM
Terörden zarar gören alt yapı yenilenecek
YEREL

TERÖRDEN ZARAR GÖREN ALT YAPI YENİLENECEK

Mardin'de Mekke'nin Fethi kutlandı
YEREL

MARDİN'DE MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Suriyeli kadınlara uyum eğitimi
YEREL

SURİYELİ KADINLARA UYUM EĞİTİMİ
Mardin'de 'Verem Savaşı Haftası' toplantısı
YEREL

MARDİN'DE 'VEREM SAVAŞI HAFTASI' TOPLANTISI
Mescid-i Aksa Camisi'nin temeli atıldı
YEREL

MESCİD-İ AKSA CAMİSİ'NİN TEMELİ ATILDI
&quot;Şahmeran&quot; uçurtmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

"ŞAHMERAN" UÇURTMASIYLA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK