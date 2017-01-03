Öğrencilerden Suriyelilere 102 tır dolusu yardım malzemesi

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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, öğrencilerin topladığı insani yardım malzemelerinin miktarının önemli olmadığını belirterek, "Burada önemli olan, 'neredesiniz' dendiği zaman 'buradayız' diyen Asım'ın neslinin varlığı." dedi.

Bakan Kılıç, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) yurtlarında barınan öğrencilerin, Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için 19-30 Aralık 2016 tarihlerinde topladığı 102 tırlık yardım malzemesinin, Ankara'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderilmesi törenine katıldı.

Gölbaşı Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kampanyası süresince hazırlanan malzemelerin gönderilmesi törenine eşi Eda Kılıç ile katılan Bakan Kılıç, "Burada ne kadar yardım toplandığı, ne kadar koli, tır olduğunun bir anlamı tabii ki var ama olayın asıl anlamı bu değil. Bu yardımın asıl anlamı, bizim tarihimizden, değerlerimizden, geleneklerimizden gelen özelliklerimizin açığa çıkması ve onların bugün, dünyanın bu zor günlerinde dahi korunduğunu ve her zaman korunacağını ortaya koymasıdır." diye konuştu.

Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada bir koli gitmiş, 2 koli gitmiş, 100 tır gitmiş, 500 tır gitmiş konusu değil, burada önemli olan, 'neredesiniz' dendiği zaman 'buradayız' diyen Asım'ın neslinin varlığı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır siyasi hayatın en önünde yer almasının altındaki sır, yıllardır sorulur. Benim şahsi kanaatim samimiyet çünkü yüreğinden gelen, her zaman insanların nezdinde en çok yer bulandır. Yapmacık olanı milletimiz hiçbir zaman kabul etmez. Bunu da görür, hisseder ve gerekli cevabı verir. Başbakanımız ne diyor; laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koyma vaktidir. Şunu çok iyi bilin ki; sizlerin ortaya koyduğu çalışmayla, destekle toplanan her bir koli, okyanusların içine atılan bir damladır ama okyanusun içinde yok olmayacaktır. Nasıl ki çınarlar yüzyıllar boyunca yaşadıysa, bizim geleneğimizden tarihimizden gelen güç bugün hala yaşıyorsa ve biz bu gücü hala ortaya koyuyorsak, sizin attığınız damla, bu medeniyetin yolculuğunda muhakkak ki yerini almıştır."

YURTKUR Genel Müdürü Sinan Aksu ile Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından Bakan Kılıç, kalan son koliyi de tıra yükledi. Tırlar, daha sonra dualar eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.





- 27 bin 572 koli gıda





Öğrencilerin bulundukları kentlerde yürüttükleri çalışmalar sonucu 27 bin 572 koli gıda malzemesi toplandı.

Gıda ve tüketim malzemelerinin yanı sıra kampanya dahilinde 2 bin 691 adet battaniye, 9 adet çadır, 5 tır un, bir tır narenciye, 3 koli oyuncak ve 7 elektrikli soba da sınır kapısına gönderildi.



Kampanya süresince toplanan yardımlar şöyle:

Gıda paketi: 27 bin 572 koli

Giyecek paketi: 8 bin 82 koli

Barınma paketi: Bin 377 koli

Mutfak paketi: 772 koli

Temizlik paketi: 8 bin 207 koli



