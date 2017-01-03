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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'taki FETÖ/PDY davası

03 Ocak 2017 Salı, 17:28

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanıklar Ramazan Kahya ile Ali Demirhindi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıklara haklarındaki iddialara ilişkin sorular yöneltti.

Sanıklardan Ali Demirhindi FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağının olmadığını savunarak, inancı gereği zaman zaman hayır işlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Sanık Ramazan Kahya ise din görevlisi olduğunu FETÖ adına faaliyette bulunmadığını söyledi.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.

Sanıklar, "Terör örgütü kurmak, yönetmek", "Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak", "Teröre finans sağlamak" gibi suçlardan yargılanıyor.

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