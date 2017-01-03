Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım

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BOLU (AA) - Bolu Belediyesi ve İl Müftülüğünce düzenlenen "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 7 tır dolusu yardım malzemesi, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Uğurlama törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Müftüsü İzani Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Baruş, burada yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarih boyunca din, dil, ırk gözetmeksizin zorda tüm kalan insanların yanında olduğunu vurguladı.

Dünyada milli gelire oranla en fazla yardımda bulunan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Baruş, "Biz bu hayır geleneğini atalarımızdan miras aldık. Bu mirası en güzel şekilde devam ettirmek, onların evlatları olarak bizlerin boyunun borcudur." diye konuştu.

Aydın Baruş, yardım kampanyasına destek veren kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

İl Müftüsü İzani Turan ise Boluluların desteklerine dikkati çekerek, müftülük görevlileri ve vatandaşlardan toplam 255 bin lira nakdi yardım toplandığını belirterek, "Bu duyarlılıktan dolayı Bolulu hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlardan toplanan gıda, giyim ve muhtelif yaşam malzemeleri yüklü 7 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Haleplilerin kaldığı tampon bölgeye teslim edilmek üzere dualarla uğurlandı.