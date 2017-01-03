Niğde'den Haleplilere yardım

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NİĞDE (AA) - Niğde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan yardım malzemesi taşıyan 10 tır yola çıkarıldı.

Kampanya kapsamında un, patates, fasulye, giyim, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ayakkabı ve oyuncak toplandı.



Yardım malzemelerinin Suriye'deki Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla Niğde İl Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, yaptığı konuşmasında, Halep için başlatılan kampanyanın ilk etabında 10 tır malzeme topladıklarını bildirdi.

Daha önce de 52 tır malzeme gönderdiklerini anımsatan Gürpınar, "Kampanyanın ilk etabında bugün yaklaşık 10 tır malzeyi din kardeşlerimizin yaralarına merhem olsun diye gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta da kampanyamız devam edecek. Cenab-ı Hakk, devletimize milletimize dirlik düzenlik versin. Komşu İslam aleminin sıkıntılarını, ıstırabını gidersin. Halep, Şam, Mısır, Filistin ve Azze, dünyanın neresinde olursa olusun mazlum ve mağdur milletler de bizim kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz daima mazlumların mağdurların yanındayız." ifadesini kullandı.

Yardım tırları, konuşmanın ardından dualarla uğurlandı.