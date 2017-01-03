03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'daki FETÖ/PDY davası

03 Ocak 2017 Salı, 17:43

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu ve suçluyu övmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Mustafa B, Selami G, Bilal K, Murat B, Ömer K. ve Ercan Ç. ile tutuksuz sanıklar M.Ç, A.G, Y.İ, M.G. ve T.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Mustafa B, duruşmada yaptığı savunmada, öğretmenlik yaptığı dönemde 2012 yılında Aktif Eğitim-Sen'e üye olduğunu anlattı.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonlarını protesto için 2014 yılında Samsun Adliyesi önündeki eyleme katıldığını belirten Mustafa B, "Samsun Adliyesi önünde eylem yapılacağı mesajı geldi. Geldiğimde öğretmenlerle ilgili açıklama olmadığını gördüm." dedi.

Sanık Selami G. ise Trabzon'daki Avrasya Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Endonezya'ya gittin mi?" sorusu üzerine Selami G, "Endonezya biletim yaklaşık 3 ay öncesinden alınmıştı. Ben tatil için gittim. Ağabeyim de (firari sanık Fatih G.) iş için Endonezya'ya gitmişti. Ben giderken yanımda bir miktar para götürdüm. Ağabeyim istemişti. Yurt dışında iken yurt dışı yasağım olduğunu öğrendim. Tatilimi yarıda kesip döndüm." açıklamasında bulundu.

Selami G, "2014 yılında Samsun Adliyesi önündeki Zaman gazetesi protestosuna neden katıldın?" sorusunu ise "Ağabeyim Tekkeköy'de cep telefonu dükkanı işletiyor. Ben de onun yanında çalışıyorum. Bir ödeme yapılacaktı, yeteri kadar param olmadığı için ağabeyimi aradım. Parayı almak için adliyenin yanına geldim." şeklinde cevapladı.

Sanıklardan Bilal K. da Samsun Adliyesi önündeki eylem sırasında diş hastanesine gittiğini, tanıdıkları görünce eyleme katıldığını anlattı.

Murat B. de Zaman gazetesi abonesi olduğunu, gazeteden adliye önünde eylem yapılacağına dair mesaj aldığı için gelerek basın açıklamasını okuduğunu ifade etti.

Cep telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen sanık Ercan Ç. ise Bylock kullanmadığını iddia ederek, "ByLock'u, emniyete çağrıldığımda duydum. İlk başta uyuşturucu madde zannettim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da örgütle bağlantıları bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları, kullanmışlarsa yazışma örneklerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarının tutukluluklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.


İLGİLİ HABERLER

Samsun'da kaçak içki operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Çiftçiler 2016'dan umduğunu bulamadı
YEREL

ÇİFTÇİLER 2016'DAN UMDUĞUNU BULAMADI
İlkadım'dan eğitime destek
YEREL

İLKADIM'DAN EĞİTİME DESTEK
Samsun'da 134 gıda işletmesine 696 bin lira ceza kesildi
YEREL

SAMSUN'DA 134 GIDA İŞLETMESİNE 696 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Büyükşehirden etkin ve verimli kaynak denetimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK DENETİMİ
Dördüncü yerli tramvay Samsun'da
YEREL

DÖRDÜNCÜ YERLİ TRAMVAY SAMSUN'DA
Tekkeköy'den &quot;Halep'e Umut Ol&quot; kampanyası
YEREL

TEKKEKÖY'DEN "HALEP'E UMUT OL" KAMPANYASI
Başkan Şahin: &quot;Bafra göç alan bir şehir haline gelecek&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN: "BAFRA GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK"
Terme'de güvenlik toplantısı
YEREL

TERME'DE GÜVENLİK TOPLANTISI
Taşçı: &quot;Terörün her türlüsünü lanetliyoruz&quot;
YEREL

TAŞÇI: "TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ"
Samsun'da balık fiyatları
YEREL

SAMSUN'DA BALIK FİYATLARI
Avcıların vurduğu kuğu tedavi ediliyor
YEREL

AVCILARIN VURDUĞU KUĞU TEDAVİ EDİLİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:

YEDAŞ'tan WhatsApp hattı
YEREL

YEDAŞ'TAN WHATSAPP HATTI
Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı
YEREL

MÜKELLEFLERİN BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Miniklere verem hastalığı tiyatro ile anlatıldı
YEREL

MİNİKLERE VEREM HASTALIĞI TİYATRO İLE ANLATILDI
Erdoğan Tok: &quot;Kalleş oyunları, birlik ve beraberlikle bozacağız&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "KALLEŞ OYUNLARI, BİRLİK VE BERABERLİKLE BOZACAĞIZ"
Samsun'da yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına başlandı
YEREL

SAMSUN'DA YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMINA BAŞLANDI
Togar: &quot;2017 Tekkeköy'ün yılı olacak&quot;
YEREL

TOGAR: "2017 TEKKEKÖY'ÜN YILI OLACAK"
Samkart'ta yeni dönem
YEREL

SAMKART'TA YENİ DÖNEM
Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi
YEREL

SARICAOĞLU, FUTBOL SEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yılmaz: &quot;Tüm sorunları çözene kadar durmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜM SORUNLARI ÇÖZENE KADAR DURMAYACAĞIZ"
Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KAZADA ÖLEN EMEKLİ HAFIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Spor engel tanımadı
YEREL

SPOR ENGEL TANIMADI