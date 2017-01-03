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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Soğuk hava Beyler Barajı'nın yüzeyini dondurdu

03 Ocak 2017 Salı, 18:22
Soğuk hava Beyler Barajı'nın yüzeyini dondurdu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nın yüzeyi, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, Fakılar köyündeki 600 bin metreküp kapasiteli baraj çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu yörenin tarımsal sulaması sağlanan barajın yüzeyi dondu.

Barajın çevresinde oluşan manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini artırdı.

İlçe merkezinde ikamet eden ve barajı fotoğraflamak için bölgeye gelen Özgür Hüseyinbaş, AA muhabirine, yılın her mevsimi barajın sunduğu görsel şölenin fotoğraf tutkunlarını cezbettiğini söyledi.

Devrekani'de güne dondurucu soğuklarla başladıklarına dikkati çeken Hüseyinbaş, "Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere kadar düşüyor. Baraj gölündeki buzun kalınlığı da yer yer 3 santimetreyi buluyor. Ortaya çıkan manzara ise gerçekten görülmeye değer. Zor yolları aşarak buraya geldiğimize değiyor." dedi.


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