03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Gomez ve Demba Ba gibi oyuncu bulmak zor"

03 Ocak 2017 Salı, 18:43


ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'ta çok gol atabileceğini ancak farklı bir tipte oyuncu aradıklarını söyledi.

Güneş, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı takımın akşam gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısına değinerek başlayan deneyimli teknik adam, "2017 yılına maalesef kötü girdik. Ölümlerin, terörün geride kaldığı günleri istiyoruz. Gelecek, daha aydınlık, mutlu ve huzur içinde olsun diyoruz ama bu temennilerimiz havada kalıyor. Birlik ve beraberliğe, safların sıklaşmasına daha çok ihtiyaç var. Sadece Türkiye için değil dünya için de barışın ve huzurun olduğu bir yıl olur. Bunu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Şenol Güneş, Antalyasporlu futbolcu Eto'o ile ilgili sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Eto'o, Antalyaspor'un oyuncusu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Daha önce bizde oynayan Motta, Antalyaspor'da oynuyor. Antalyaspor'da oynayan bir oyuncu bize gelebilir. Biz, fikirlerimizi söylüyoruz, yönetim de kararlarını veriyor. Eto'o, golcülük, tecrübe ve klas bakımında tartışılmaz bir oyuncu. Önde pivot olacak, top saklayacak, gol atabilecek bir oyuncunun olması bizim işimize gelir. Diğerleri bizde var. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Mario Gomez ve Demba Ba gibi bir oyuncu bulmak zor. Mesela Ibrahimovic'i almanız mümkün değil. Ona benzer bir oyuncu alamayınca daha değişik, gol atabilen bir oyuncu alıyorsunuz. Eto'o, gol atan bir oyuncu. Fizik olarak beklentimiz farklı bir oyuncu. Eto'o santrfor arkasında oynatırsınız. Biz, santrfor oynayabilecek bir futbolcu bulabilirsek iyi. Bunu da devre arasında bulmak kolay değil. Eto'o, bizde olsa gol atmaya uygun bir oyuncu. Oynatılabilir. Ona göre de farklı bir yapı çıkar."


- "Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazım"


Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde 3 futbolcu daha almak istediklerini vurguladı.

Hücum, stoper ve sol beke oyuncu baktıklarını aktaran Güneş, "Transfer ayının zorlukları var. Teknik olarak düşündükleriniz idari ve ekonomik bakımda örtüşmeyebilir. Oyuncu gitmek istemeyebilir veya isteyebilir. Kulübün şartlarına göre değişir. Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazım. Fazlalık olan mevkilerimiz de var. Dışarıda kalan oyuncularımın üzülmesini istemiyorum. 6-7 oyuncunun aynı mevkide olması, ister istemez bir iki kişiyi kadro dışında bırakmaya neden olur. Bir ikisi de yedekte oturur. O da rekabette sağlıklı olmaz. Bunların en iyileri bizimle kalmalı, oyuncu mutlu değilse ayrılmalı ama transfer sezonu bittikten sonra mutsuzluğunu etrafa yaymamalı." şeklinde görüş belirtti.

Aradıkları stoperin çabuk ve birebirde etkili olması gerektiğini dile getiren Güneş, "Kadromuzdaki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki stoperlerden daha farklı bir oyuncu düşünüyoruz. Çabuk ve birebirde iyi bir oyuncu bakıyoruz. Forvette Cenk Tosun ve Aboubakar var. İkisi de hem açık hem de santrfor oynayabilen futbolcular. Babel geldi, açıktan içeri gidebilecek bir oyuncu. Kenar ve orta bakımından Quaresma var. Farklı, elimizdeki oyunculardan daha iyi, ekonomik ve teknik yapısıyla bize uyum sağlayabilecek bir futbolcu bulabilirsek, alırız." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, transferle ilgili düşüncelerini yönetim kurulu ile paylaştığını bildirerek, "Mühim olan burada antrenmana çıkan oyuncular. Kalan veya giden oyuncuya burada karar vermeyeceğiz. Kimin kalıp kimin gittiğini transfer sezonunun son günü göreceğiz." şeklinde konuştu.


- "Kazanmayı, hak ederek elde etmek istiyoruz"


Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, ikinci yarının ilk 2 aylık bölümünde 11 resmi maç yapacaklarını ve bunları kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.

Kampın güzel bir havada ve ortamda gerçekleştiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yeni umutlarımız var. Yeniden başlayıp, hızlı ve tempolu bir şekilde özellikle ilk 1-2 aylık süreci iyi geçirmek istiyoruz. Bu dönemde 11 maçımız var. Bunları önemsiyorum. Bu karşılaşmaların içinde 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçı var. Bütün bunları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk da gördük. Zaman zaman kaybettiğimiz ve eksik kaldığımız maçlar oldu. Beraberlik bile bizim için başarısızlık. Onların da az olduğu, daha çok kazanan takım olmayı istiyoruz. Kazanmayı, hak ederek elde etmek istiyoruz. Güzel futbol oynanmasını bekliyorum. En iyi futbolun ortaya çıktığı ve hak edenin kazandığı bir lig yarışı olmasını diliyorum."

Şenol Güneş, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER

Akhisar Belediyespor'un Antalya kampı
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kasımpaşa'nın devre arası kampı
YEREL

KASIMPAŞA'NIN DEVRE ARASI KAMPI
Adanaspor'un devre arası kampı
YEREL

ADANASPOR'UN DEVRE ARASI KAMPI
Beşiktaş'ın Antalya kampı
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI
Aytemiz Alanyaspor'da iki ayrılık
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA İKİ AYRILIK

Sosyal medyada PKK propagandası iddiasına 2 gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI İDDİASINA 2 GÖZALTI
Alanya polisinden İngilizce afişli uyarı
YEREL

ALANYA POLİSİNDEN İNGİLİZCE AFİŞLİ UYARI
Manavgat'ta 2 bin 494 aileye yardım yapıldı
YEREL

MANAVGAT'TA 2 BİN 494 AİLEYE YARDIM YAPILDI
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Antalyaspor'da transfer
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRANSFER
Antalya Havalimanı'na özel uçak ve jetler için yeni terminal
YEREL

ANTALYA HAVALİMANI'NA ÖZEL UÇAK VE JETLER İÇİN YENİ TERMİNAL

AESOB'dan esnaflara müjde
YEREL

AESOB'DAN ESNAFLARA MÜJDE
'Antalya Sembollerim' sergisi Konyaaltı'nda
YEREL

'ANTALYA SEMBOLLERİM' SERGİSİ KONYAALTI'NDA
Boluspor'da hedef ilk 6
YEREL

BOLUSPOR'DA HEDEF İLK 6
&quot;Beşiktaş değerli ve önemli bir kulüp&quot;
YEREL

"BEŞİKTAŞ DEĞERLİ VE ÖNEMLİ BİR KULÜP"
Trabzonspor'un Antalya kampı
YEREL

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Gaziantepspor'un Antalya kampı
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN ANTALYA KAMPI
AEDAŞ, Burdur'da muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

AEDAŞ, BURDUR'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Coşkun, Sulama İnşaatlarını inceledi
YEREL

COŞKUN, SULAMA İNŞAATLARINI İNCELEDİ
Alanyaspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak
YEREL

ALANYASPOR'UN HEDEFİ SÜPER LİG'DE KALMAK
Kepez'de 2017'de her hafta tören
YEREL

KEPEZ'DE 2017'DE HER HAFTA TÖREN
Uğur Okullarından öğrenci ve velilerle teknoloji semineri
YEREL

UĞUR OKULLARINDAN ÖĞRENCİ VE VELİLERLE TEKNOLOJİ SEMİNERİ
Akdeniz Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Komisyonu kuruldu
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU KURULDU