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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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2016 Yılı İhracat Rakamları Değerlendirmesi

03 Ocak 2017 Salı, 19:47

DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, Türkiye'nin 2016 yılında dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 0,89'a çıkarak rekor kırdığını belirtti.

Kocasert, 2016 yılı ihracat rakamları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TİM verilerine göre aralık ayında ülke ihracatının yüzde 9,3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara yükseldiğini, kasım ayındaki yüzde 5'lik artışın ardından yükselişin devam etmesinin oldukça sevindirici ve 2017 yılı için ümit verici olduğunu aktardı.

Gerek küresel ticaretteki yavaşlama gerekse emtia fiyatlarındaki gerileme ve yakın coğrafyada yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde, 2016'da toplam kaybın 8,7 milyar dolar dolaylarında olduğuna işaret eden Kocasert, şunları kaydetti:

"Denizli ve DENİB ihracatı, yükseliş ivmesini sürdürerek 2016 yılını artıda kapattı. TİM verilerine göre DENİB tarafından kayda alınan Denizli ihracatı, aralık ayında bir önceki seneye kıyasla yüzde 5,1, yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış gösterdi. Denizli firmalarının ihracatı ise aralık ayında yüzde 9,2 artarken, ocak-aralık döneminde yüzde 3,2 artış gösterdi. İlimiz bu performansıyla, ülkemizin en çok ihracat gösteren 8'inci kenti konumunu koruyor."

- Dünya ve AB ticaretinden aldığımız payda rekor

Türkiye'nin 2015 yılında dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 0,87 olarak kaydedildiğini hatırlatan Kocasert, "2016 yılında dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 0,89'a çıkarak rekor kırdı. İhracatımızın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nin ithalatındaki payımız da yüzde 1,28 ile bu zamana kadar ulaşılan en yüksek pay oldu." ifadelerini kullandı.

İhracatın 2017'de hızlanarak artacağını belirten Kocasert, "2016 yılında küresel ticaretin yaklaşık olarak yüzde 4 daralması ve 16 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Önümüzdeki sene ise toparlanacağı öngörülen küresel ticarete ek olarak, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulabileceğini düşünüyoruz. Hükümetimiz tarafından da ihracatımız için oldukça önemli teşvikler açıklanıyor. Rusya ile geçtiğimiz sene ortasına kadar yaşadığımız kriz umuyorum ki 2017'de tamamen ortadan kalkacaktır. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017'de Orta Vadeli Program hedefimiz olan 153,3 milyar doları geride bırakacağımızı ve hedeflerimize kararlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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