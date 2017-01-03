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YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Altıncı kattan düşen doktor hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 Salı, 20:06

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.

Çankırı Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Uzm. Dr. Şahin Aslan, Kırkevler Mahallesi Kızçeşmesi mevkisinde altıncı kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü

Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



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