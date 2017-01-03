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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kasımpaşa'nın devre arası kampı

03 Ocak 2017 Salı, 20:10
Kasımpaşa'nın devre arası kampı


ANTALYA (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, konakladığı otelin sahasında günü çift antrenmanla tamamladı. Bütün futbolcuların yer aldığı günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların antrenmandaki neşeli tavırları dikkati çekti.

Kasımpaşa, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.


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