Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 14 polis ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 2 öğretmen ve Organize Sanayi Bölgesinde serbest çalışan bir mühendisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden komiser, komiser yardımcısı ve baş polis rütbelerinde 3 kişi ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 2 öğretmen ve Organize Sanayi Bölgesinde serbest çalışan 1 mühendis tutuklandı, 11 emniyet personeli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.