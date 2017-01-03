Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,00-2,27 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,65
|0,65
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Buğday aşurelik
|Kg
|0,95
|0,95
|MTS
|Buğday kırık
|Kg
|0,42
|0,42
|TTS
|Hububat mamulleri
|Buğday unu tip 1
|Kg
|1,28
|1,28
|TTS
|Buğday unu tip 1 özel
|Kg
|1,40
|1,51
|TTS
|Buğday kepeği kaba
|Kg
|0,66
|0,80
|TTS
|Razmol
|Kg
|0,83
|0,83
|TTS
|Bonkalite
|Kg
|0,82
|0,82
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut unu
|Kg
|3,27
|3,27
|TTS
|Nohut ekstra leblebilki
|Kg
|6,70
|7,20
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|7,90
|7,90
|MTS
|Yer fıstığı kabuklu
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|19,70
|24,53
|TTS
|Et inek (sakatatlı)
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|29,14
|29,85
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|7,13
|7,13
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,25
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,00
|11,30
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,00
|2,27
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.720,00
|5.772,50
|MTS
|İnek
|Ad
|4.400,00
|4.400,00
|MTS
|Sığır
|Ad
|4.140,23
|4.140,23
|TTS
|Kuzu
|Ad
|350,00
|350,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,10
|4,10
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,45
|4,45
|TTS
|Diğer ürünler
|Nar sanayi tipi
|Kg
|0,26
|0,26
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış