Sosyal medyada "Reina gibi tarayacağım" dediği iddiasıyla gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi, "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir kafede sosyal medyadaki bir program üzerinden canlı yayın yapan İlker G, iddiaya göre "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kafeye gelen polis ekipleri, İlker G'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, yapılan incelemede, sosyal medyada suç unsuru taşıyan herhangi bir paylaşımda bulunmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.











