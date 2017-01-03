Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan er tutuklandı.
Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Datça 1. Nike Filo Komutanlığında görevli er Ö.K'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramada Ö.K'nin 2 cep telefonuna el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen er Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.