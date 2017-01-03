04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

03 Ocak 2017 Salı, 21:38
Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Kadriye Abdülmecit Özgezen İlkokulunda okuyan Suriye uyruklu Muhammed Halaf'a (11), okul çıkışında kaldığı Suriyeli yetim çocukların kaldığı eve doğru giderken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yetim olan Halaf'ın öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından çocuğun cesedi, Gaziantep Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada &quot;Reina gibi tarayacağım&quot; dediği iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL

SOSYAL MEDYADA "REİNA GİBİ TARAYACAĞIM" DEDİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
&quot;Darbeyle yapamadıklarını terör eylemleriyle yapmaya çalışıyorlar&quot;
YEREL

"DARBEYLE YAPAMADIKLARINI TERÖR EYLEMLERİYLE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Aralık ayı ihracat rakamları
YEREL

ARALIK AYI İHRACAT RAKAMLARI
Güneydoğu'dan 7,8 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GÜNEYDOĞU'DAN 7,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Gaziantep Basketbol zorlu virajda
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL ZORLU VİRAJDA
Çeled Uşaglar'ın gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL

ÇELED UŞAGLAR'IN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Gaziantep'ten 6,3 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GAZİANTEP'TEN 6,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı
YEREL

GAZİANTEP İHRACATTA YILI 5'İNCİ SIRADA TAMAMLADI
Güneydoğu'nun ihracat verileri açıklandı
YEREL

GÜNEYDOĞU'NUN İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI
GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret
YEREL

GTB'DEN, GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAŞMAZ'A ZİYARET
İhracatta yılın son ayında çift haneli artış
YEREL

İHRACATTA YILIN SON AYINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ
Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ HANIMLAR ATIK YAĞ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL HEM ÖĞRETİYOR HEM DE SPOR YAPTIRIYOR
Sanko Enerji Ceo'su Adil Tekin:
YEREL

SANKO ENERJİ CEO'SU ADİL TEKİN:
GTB'den, GTO yönetimine &quot;hayırlı olsun&quot; ziyareti
YEREL

GTB'DEN, GTO YÖNETİMİNE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı
YEREL

TARİHİ YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ VE MİNARE YENİDEN HİZMETE AÇILDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI