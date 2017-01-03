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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresunspor iki futbolcuyla yollarını ayırdı

03 Ocak 2017 Salı, 21:40


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Guido Koçer ve Salih Sefercik'in sözleşmelerini feshetti.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncuları Guido ve Salih ile yolları ayırdıklarını belirtti.

Her iki futbolcunun da sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini aktaran Bozbağ, oyunculara futbolculuk kariyerlerinde başarı diledi.

Bozbağ, ayrıca kendisinden kulüp bulmasını istedikleri Nemanja Tomic'in izin verilen sürede bunu gerçekleştiremediğini ifade ederek, bu futbolcunun kampa dahil edileceğini kaydetti.


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