Leicester City, Ndidi ile anlaştı

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ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde Genk forması giyen Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan 20 yaşındaki Ndidi ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Leicester City, çalışma izni alınmasının ardından sözleşme imzalanacak futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 18 milyon avro civarı bir bedel karşılığında gerçekleşeceğini öne sürdü.

2015-2016 sezonunda tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, orta sahanın kilit ismi N'Golo Kante'nin Chelsea'ye gittiği bu sezon ligin alt sıralarında yer alıyor.



