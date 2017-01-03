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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da trafik kazası: 2 ölü

03 Ocak 2017 Salı, 22:05

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı iki Iraklı çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı mevkisinde M.D. idaresindeki 55 ARP 12 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu 12 yaşındaki Haşim Nalebi ile 11 yaşındaki Muhammed Başer'e çarptı.

Kazada ağır yarlanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Haşim Nalebi ve Muhammed Başer'in akraba oldukları öğrenildi.


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