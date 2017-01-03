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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

03 Ocak 2017 Salı, 22:07

KARS (AA) - Kars'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Emine E.H., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Emine E.H.'nin, İstanbul'da ikamet ettiği ve bir ziyaret için Kars'ta bulunduğu öğrenildi.

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