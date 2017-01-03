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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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38. Dakar Rallisi

03 Ocak 2017 Salı, 23:09


ANKARA (AA) - 38. Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Arjantin'in Resistencia ile San Miguel de Tucuman kentleri arasındaki 275 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 6 dakika 55 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 1.23 dakika arkasındaki Naser el-Attiyah ikinci, 2.18 dakika gerisindeki Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla Loeb, 2011 ve 2015 şampiyonu el-Attiyah'ın 28 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi. Geçen yıl da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel de 12. sırada bitirdiği ilk etaptan sonra genel klasmanda 7'nciliğe tırmandı.


- Son şampiyon Price, geri döndü


Motosiklet kategorisinde, açılış etabını 17. sırada tamamlayan son şampiyon Toby Price, 2 saat 37 dakika 32 saniyelik süresiyle etap birinciliğine ulaştı.

Red Bull KTM takımı adına yarışan Avustralyalı pilotu, 3.51 dakika geriden Paulo Gonçalves, 4.06 dakika geriden de Xavier de Soultrait izledi.

Price böylece en yakın rakibinin 2.54 dakika önünde genel klasman liderliğine yerleşti.

Dakar Rallisi'nin 3. etabı, Arjantin'in San Miguel de Tucuman ile San Salvador de Jujuy kentleri arasındaki 364 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.


- Genel klasman


Dakar Rallisi'nin 2. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:


Otomobil


 Sürücü Ülke Araç Süre
1 Sebastien Loeb Fransa Peugeot 2:33:31 saat
2 Naser el-Attiyah Katar Toyota +28 saniye
3 Carlos Sainz İspanya Peugeot +1:56 dakika


Motosiklet


 Sürücü Ülke Araç Süre
1 Toby Price Avustralya KTM 3:07:17 saat
2 Paulo Gonçalves Portekiz Honda +2:54 dakika
3 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM +3:23 dakika

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