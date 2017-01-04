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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) ile Medya-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

4 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirileceği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak, Kurşunlu Camisi ve esnafı ziyaret ederek sokak sağlıklaştırılmasına ilişkin incelemede bulunacak.

- Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceleyecek Özhaseki, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesini ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/12.30-17.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kocatepe Üniversitesi akademik yıl toplantısı ile il koordinasyon toplantısına katılacak, Ulu Cami, Mevlevi Camisi, İmaret Camisi ve Taş Medrese'yi ziyaret edecek.

- Avcı, vefatının 100. yılı dolasıyla Tamburi Cemil Bey'in eserlerinden oluşan özel konser ve CD belgesel tanıtımına katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-19.00)

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu T-129 ATAK Helikopteri'nin birliğine uğurlanması törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

(Ankara/14.30)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak Türk sporcuları kabul edecek.

(Ankara/13.00)

2- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi başlayacak.

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov ve Muratbey Uşak-Rosa Radom karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/Uşak/20.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon-Gaziantep Basketbol ve BCM Gravelines-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak.

(Chalon-sur-Saone/Gravelines/22.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Bourges Basket-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Mersin/18.30/Bourges/22.30)





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