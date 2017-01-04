04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğalgaz tesisatına izinsiz müdahale ölümle sonuçlandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:26
Doğalgaz tesisatına izinsiz müdahale ölümle sonuçlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta merkezi sistem kombisini tamir etmek isterken sızan karbonmonoksit gazından zahirlenen kapıcı hayatını kaybetti. Doğalgaz dağıtım şirketi, tesisata izinisiz ve bilinçsiz müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki Nuribey Apartmanı'nda kapıcı olarak görev yapan 38 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Adem Arslan, bodrum katta bulunan merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek istedi.

Arslan, tamirat sırasında sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bir süre sonra bodrum katına gelen apartman sakinleri, Arslan'ı yerde hareketsiz görünce, 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın öldüğünü tespit etti.

- Apartmandakiler tahliye edildi

Binayı saran karbonmonoksit gazı nedeniyle apartman sakinleri de tahliye edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 sağlık görevlisi de hastanede tedavi altına alındı.

Arslan'ın cenazesi otopsi için, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Doğalgaz firmasından açıklama

Öte yandan Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, merkezi ısıtma sistemindeki mevcut kombilerden 2'sinin 10 gün önce başka kombilerle değiştirildiği belirtilerek, "Mevzuat gereği tesisata yapılan her tür müdahalenin, cihaz değişiminin dağıtım şirketine bildirilmesi güvenlik için çok önemli bir zorunluluk olduğu halde; yapılan tadilatla ilgili kurumumuza herhangi başvuru yapılmamıştır. Yerinde takılı cihazlarda baca bağlantılarının sökük olduğu görülmüştür. Yapılan ön soruşturmalarda bacaların gaz kullanımına uygunluğuna ilişkin tespit, onay ve bunları gösterir belgelerin de bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İnan Yıldırım da "Bu üzücü olay, doğalgaz tesisatlarına yapılan bilinçsiz ve izinsiz müdahalelerin tehlikelerini ne yazık ki çok acı bir biçimde ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına sergi açıldı
YEREL

SİVAS'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA SERGİ AÇILDI
YEGİTEK Genel Müdürü Tırnakçı'dan, Vali Gül'e ziyaret
YEREL

YEGİTEK GENEL MÜDÜRÜ TIRNAKÇI'DAN, VALİ GÜL'E ZİYARET
Vali Gül'ün eşinden Gıda Bankası'na ziyaret
YEREL

VALİ GÜL'ÜN EŞİNDEN GIDA BANKASI'NA ZİYARET
ÇEDAŞ, Yozgat'ta öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı
YEREL

ÇEDAŞ, YOZGAT'TA ÖĞRENCİLERE ENERJİ TASARRUFUNU ANLATTI
Sigortalıların borç ödeme süreleri uzatıldı
YEREL

SİGORTALILARIN BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Sivas'ta 28 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 28 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Milli Eğitim Bakanlığı ile CÜ arasında işbirliği protokolü
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE CÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI
Sivas'ta FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ DOKTOR TUTUKLANDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sivas'ta 19 kaçak yakalandı
YEREL

SİVAS'TA 19 KAÇAK YAKALANDI