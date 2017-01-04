Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sürücülerin kış şartlarına uygun araçlarında zi̇nci̇r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki̇p mesafeleri̇ni̇ artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi̇k i̇şaret ve i̇şaretçileri̇ne uymaları, şeri̇t i̇hlalleri̇ yapmamaları ve özelli̇kle buzlanma bulunan kesi̇mlerde daha di̇kkatli̇ olmaları gerekiyor.