GÜNDEM / 4 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 33. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) ile Medya-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirileceği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak, Kurşunlu Camisi ve esnafı ziyaret ederek sokak sağlıklaştırılmasına ilişkin incelemede bulunacak.- Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceleyecek, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesini ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.(Diyarbakır/12.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kocatepe Üniversitesi akademik yıl toplantısı ile il koordinasyon toplantısına katılacak, Ulu Cami, Mevlevi Camisi, İmaret Camisi ve Taş Medrese'yi ziyaret edecek.- Avcı, vefatının 100. yılı dolasıyla Tamburi Cemil Bey'in eserlerinden oluşan özel konser ve CD belgesel tanıtımına katılacak.(Afyonkarahisar/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak Türk sporcuları kabul edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi başlayacak.3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov ve Muratbey Uşak-Rosa Radom karşılaşmaları yapılacak.(İzmir/Uşak/20.00) (Fotoğraflı)4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon-Gaziantep Basketbol ve BCM Gravelines-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak.(Chalon-sur-Saone/Gravelines/22.00)5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Bourges Basket-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.(Mersin/18.30/Bourges/22.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - Otomotivde ikinci en yüksek ihracat rekoru kırıldı- Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'den (24,7 milyar dolar) sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamını yakaladı- Otomotiv endüstrisi, 23 milyar dolarlık hedefini de aştığı 2016'da ayrıca arka arkaya 11. kez sektörel ihracat şampiyonu oldu- Aralıkta ise yüzde 27,1 ile aylık bazda yılın en yüksek ikinci artış oranına ulaşıldı(Haluk Yüksel/Bursa)2- GRAFİKLİ - İran doğalgazda yükümlülüklerini yerine getiremiyor- Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir:- "İran doğalgaz sektörü yıllardır yatırım, teknoloji ve mali kaynak eksikliğinden verimsiz işleyen bir sektör"- "Hava koşulları da ciddi anlamda sıkıntılı olursa, İran'dan Türkiye'ye gaz akışında bazı kesintilerin meydana gelmesini bekleyebiliriz"- Angora Gaz Genel Müdürü Gökhan Yardım:- "İran'ın bize de tahkimden dolayı borcu var. Onu da veremiyor. İran doğalgaz borçlarını ödemekte sıkıntı yaşıyor"(Murat Temizer / Ankara)3- ANALİZ - Obama, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri gideremedi- ABD başkanlığını Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Barack Obama, 8 yıllık görev süresince sosyoekonomik politikalarda başarılı bir performans gösteremedi- Birçok araştırma, ülkede gelir dağılımı eşitsizliğinin, Obama döneminde son yüzyılın en kötü seviyesine ulaştığına, orta sınıfının eridiğine ve sosyal eşitsizliklerin arttığına işaret ediyor- ABD, son yıllarda gelir dağılımı eşitsizliğinde 70'i aşkın ülke arasında ilk sırada yer alıyor- Ülkede yoksul öğrenciler, zengin öğrencileri ortalama 4 yıl geriden seyrediyor, en zengin yüzde 1'lik kesim, en fakir yüzde 1'lik kesime kıyasla 10-15 yıl daha uzun yaşıyor- Obama'nın çözemediği sosyoekonomik eşitsizliklerin, ülkede son yıllarda sık sık yaşanan gösterilerde payı olduğu belirtiliyor(Gülbin Yıldırım/Washington)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.