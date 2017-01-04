04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:33

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre bugün sona eriyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

İLGİLİ HABERLER

EPDK uzmanları kurum adına denetimlerde bulunabilecek
YEREL

EPDK UZMANLARI KURUM ADINA DENETİMLERDE BULUNABİLECEK
Milletlerarası antlaşmalar
YEREL

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

GÜNDEM / 4 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 4 OCAK 2017
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, yapılan atışlar sonucu kullanılamaz hale getirildi. Gün içinde çatışmalar ve topçu atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DÜN 104 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ, YAPILAN ATIŞLAR SONUCU KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ. GÜN İÇİNDE ÇATIŞMALAR VE TOPÇU ATIŞLARI SONUCU 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Maden işletmelerine 3,9 milyon lira ceza
YEREL

MADEN İŞLETMELERİNE 3,9 MİLYON LİRA CEZA
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
YEREL

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü
YEREL

ERDOĞAN, ABD BAŞKANI OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.
YEREL

ABD BAŞKANI OBAMA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, SURİYE'DE ATEŞKESİN ÜLKE GENELİNİ KAPMASINI VE REJİM İLE MUHALİFLER ARASINDA SİYASİ MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINI SAĞLAMA AMACIYLA TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ AKTÖRLERLE SARF ETTİĞİ ÇABALARI TAKDİRLE KARŞILADIĞINI BELİRTTİ.
ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
YEREL

ABD BAŞKANI OBAMA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, YILBAŞI GECESİ İSTANBUL ORTAKÖY'DE, 17 ARALIK'TA KAYSERİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRILARINDA HAYATLARINI KAYBEDENLER İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYELERİNİ İLETTİ.
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 4 OCAK 2017

38. Dakar Rallisi
YEREL

38. DAKAR RALLİSİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ABD'YE GİDECEK
Ayrault'tan Çavuşoğlu'na taziye telefonu
YEREL

AYRAULT'TAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAZİYE TELEFONU
Leicester City, Ndidi ile anlaştı
YEREL

LEİCESTER CİTY, NDİDİ İLE ANLAŞTI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ziyaret
YEREL

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR'A ZİYARET
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
Witsel, Çin Süper Ligi'ne gitti
YEREL

WİTSEL, ÇİN SÜPER LİGİ'NE GİTTİ
Egemen Korkmaz, Medipol Başakşehir'de
YEREL

EGEMEN KORKMAZ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi
YEREL

AHMET ÇALIK'IN GALATASARAY'A TRANSFERİ

&quot;2016'dan 2017'ye Türkiye&quot; panel
YEREL

"2016'DAN 2017'YE TÜRKİYE" PANEL