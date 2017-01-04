04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu'da soğuk hava

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:47

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçmesi, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 26, Ardahan'da 23, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Iğdır'da 11, Erzincan'da 10 ve Tunceli'de 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 5, Ardahan'da 7, Ağrı'da 8 ve Kars'ta da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Iğdır'da 11, Tunceli'de 9, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İlbaş'tan Aslan'a teşekkür belgesi
YEREL

İLBAŞ'TAN ASLAN'A TEŞEKKÜR BELGESİ
Gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat
YEREL

GÖZALTI BÖLGESİNDEKİ KIRIŞIKLANMALARA DİKKAT
Uyku apnesi öldürüyor
YEREL

UYKU APNESİ ÖLDÜRÜYOR
9 adımda motivasyon kazanın
YEREL

9 ADIMDA MOTİVASYON KAZANIN
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'daki &quot;nitelikli dolandırıcılık&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" DAVASI
Başkan Sekmen 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
GÜNCELLEME - Erzurum'da terör propagandası iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI

Ak Parti İl Başkanı Öz, Başkan Yücelik'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZ, BAŞKAN YÜCELİK'İ ZİYARET ETTİ
Taşkesenlioğlu kapı kapı dolaşıyor
YEREL

TAŞKESENLİOĞLU KAPI KAPI DOLAŞIYOR
SGK İl Müdürü Durmuş uyardı: Son tarih 9 Ocak
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ DURMUŞ UYARDI: SON TARİH 9 OCAK
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
YEREL

ÜMMETİN GENÇLERİ SABAH NAMAZINDA BULUŞTU
'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...
YEREL

'MUHTAR DOSTU BAŞKAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ...
Hınıs'ta 1 kişi devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL

HINIS'TA 1 KİŞİ DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Çikolata strese iyi geliyor
YEREL

ÇİKOLATA STRESE İYİ GELİYOR
Erzurum'da terör propagandası iddiası
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
ESTP'den Kan Merkezi Laboratuvarı tepkisi
YEREL

ESTP'DEN KAN MERKEZİ LABORATUVARI TEPKİSİ
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Kumar-bahis bağımlılığına dikkat
YEREL

KUMAR-BAHİS BAĞIMLILIĞINA DİKKAT
Baba adayı annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlamalıdır
YEREL

BABA ADAYI ANNENİN GEBELİK SÜRECİNİ KEYİFLİ GEÇİRMESİNİ SAĞLAMALIDIR
Milletvekili Taşkesenlioğlu, ASP'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAŞKESENLİOĞLU, ASP'Yİ ZİYARET ETTİ
Saç ekimin de acı hissiyatına dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİN DE ACI HİSSİYATINA DİKKAT
Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAŞKESENLİOĞLU'NDAN KUDAKA'YA ZİYARET
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR