04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:58

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan MOBESE kameralarına geçen ay yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı.

Hasarlı trafik kazalarıyla ilgili görüntülerde, kent merkezinde Dörtyol Kavşağı'nda ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile vurması ile 2 aracın çarpışması yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını ifade ederek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.


İLGİLİ HABERLER

Vali Arslantaş muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Dondurucu soğuklarda yaban hayatını unutmadılar
YEREL

DONDURUCU SOĞUKLARDA YABAN HAYATINI UNUTMADILAR
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE
rzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı
YEREL

RZİNCAN KYK'DAN HALEP'E 28 TON GIDA YARDIMI