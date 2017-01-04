Erzincan'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan MOBESE kameralarına geçen ay yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı.
Hasarlı trafik kazalarıyla ilgili görüntülerde, kent merkezinde Dörtyol Kavşağı'nda ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile vurması ile 2 aracın çarpışması yer alıyor.
Emniyet yetkilileri, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını ifade ederek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.