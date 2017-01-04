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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Bulduğu 7 bin 200 lirayı sahibine teslim etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:59

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik işçisi çalışan Ramazan Akgül, hastane otoparkında bulduğu, içerisinde 7 bin 200 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Hastanede 9 yıldır taşeron şirket bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş çıkışı hastane otoparkından geçerken yerde cüzdan bulduğunu ancak içerisinde para olduğunu fark etmediğini söyledi.

Sahibinin geri dönüp alabileceğini düşünerek cüzdanı bir kenara bırakmaya karar verdiğini ifade eden Akgül, içerisine baktığında cüzdanda yüklü miktarda para olduğunu gördüğünü anlattı.

Akgül, cüzdanda telefon numarası aradığını ancak bulunmadığını belirterek, "Bu nedenle cüzdandaki kimlikte bulunan Erdoğan Özcan isminin telefonunu bulmak için bilinmeyen numaralar servislerini aradım. Cüzdandan kartlar çıktı aradım, 'Erdoğan ağabeyi tanıyor musunuz?' Dedim ama kimse tanımadı. Böyle olunca polis karakoluna gittim. Çok şükür bulundu. Parayı ve cüzdanı sahibine teslim ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Asgari ücretle çalıştığını ve para kazanmanın zorluklarını bildiğini söyleyen Akgül, şunları ifade etti:

"1-2 yıl önce bende 45 bin lira kredi çekmiştim şu anda 80 bin lira olarak ödeyeceğiz. Borç ödemenin ne demek olduğunu biliyorum. Bu nedenle para sahibini bulmak ve onu sahibine ulaştırmak istedim. Asgari ücret için bir ay çalışıyoruz. 'Kim bilir hangi garibanın parasıdır?' Diyerek hareket ettim. 'Ağlayanın malı gülene yaramaz' derler. İnsanlık görevimi yaptım, o parayı kaybetsem ben nasıl bir durumda olurdum diye empati kurdum."

- "Bu adam eli öpülecek adam"

Erdoğan Özcan da hastaneye iğne yaptırmak için geldiğini, sıra olduğunu görüp otomobile dönerken cüzdanının cebinde olmadığını fark ettiğini bildirdi.

Cüzdanın bulunup bulunmayacağı konusunda tereddüt yaşadığını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"İlerleyen saatte polis memuru aradı. Ramazan kardeşimizin parayı bulduğunu söyledi. 80 bin lira borcu olan kişi bu parayı geri getiriyorsa bu adam eli öpülecek adamdır. Başka biri olsa Ramazan'ın yaptığı parayı geri getirme işini zor yapardı. Bir yere borcum vardı para onun için yanımdaydı. Ondan Allah razı olsun. Bundan sonra Ramazan benim kardeşim. Telefonuma da kendisini 'Ramazan kardeş' diye kaydettim. Artık onu kardeşim olarak görüyorum. Kendisine söyledim, 'Daraldığın zaman ara ne varsa cebimizde pay ederiz.' Başka biri bunu yapmazdı. Ramazan'a teşekkür ediyorum. Böyle insanlara her yerde ihtiyaç var."

- Hastane yönetimi Akgül'e teşekkür belgesi verdi

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, böyle bir personelle çalışmanın kendilerine gurur verdiğini belirtti.

Ailesini, Akgül gibi bir birey yetiştirdiği için tebrik eden Güneş, "Ramazan, çalışma aşkı ve özverisi olan bir insan. Böyle bir insan bu hastanenin de örnek personelidir. Bizim kardeşimizdir, biz de onun için farklı olumlu şeyler de düşüneceğiz. Ramazan, parayı bir an önce sahibine ulaştırmanın gayreti içinde olmuş. Anadolu insanımız böyle... Böyle insanlarımız olduğu sürece bu ülkeye hiçbir şey olmaz, kardeşlik duygumuzu kimse bozamaz." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Güneş, Akgül'e örnek davranışından dolayı teşekkür belgesi verdi.


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