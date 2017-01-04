ÖYK kararı

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ANKARA (AA) - Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ve santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının, 247 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'ye verilmesi işlemi onaylandı.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının, 247 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'ye ihale şartnamesi çerçevesinde verilmesi kararlaştırıldı.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat idare lehine irat kaydedilecek ve santralin işletme hakkı, 247 milyon lira bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye verilecek.

Söz konusu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminat yine idare lehine irat kaydedilerek santralin işteme hakkı, 246 milyon 500 bin lira bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Yılsan Yatırım Holding AŞ'ye verilecek.

Yılsan Yatırım Holding AŞ'nin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat, idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline karar verilecek.

Kararla ayrıca, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali'nin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konuyla ilgili diğer hususların belirlenmesiyle sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idare yetkili kılındı.



