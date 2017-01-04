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ANKARA (AA) - The Independent yazarı Simon Calder, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, "Her yıl İstanbul'u ve Türkiye'nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde, herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız, hala son derece düşük. Örneğin ben, güzel Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Folkart'dan yapılan açıklamaya göre, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Ortaköy'deki terör saldırısının ardından "Reina saldırısına en güzel cevap, Türkiye'de tatil" mesajı içeren yazısı ile ülkeye destek veren İngiliz yazar Simon Calder ile Londra'da bir araya gelerek Türkiye'ye davet etti.

Yazısı nedeniyle Calder'e teşekkür eden Sancak, terör saldırılarını lanetleyerek kınadıklarını, bu ve benzeri yazıların iş dünyası için moral olduğunu belirtti.

İş dünyasının aktif bireyleri olarak İngiliz gazetecinin kaleme aldığı bu yazının örnek teşkil etmesini ve Batı medyasında benzeri yazıların çoğalmasını dilediklerini belirten Sancak, "Yazınızla öne çıkan bu dayanışma, moral desteğiniz bizim için iş dünyamız açısından çok anlamlıydı. Bizler bu objektif örneklerin çoğalmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Calder’e Folkart'ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Sancak, yazarı İzmir'e davet etti. Sancak, Londra’da yatırım yapmanın, Folkart’ın somut hedefleri arasında bulunduğunu da işaret etti.

- "Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

İngiliz gazeteci Calder ise Türkiye'de tatili düşünen pek çok kişinin İstanbul'da meydana gelen saldırıyı görünce şoke olduğuna işaret ederek, "Ancak her yıl İstanbul'u ve Türkiye'nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde, herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız hala son derece düşük. Örneğin ben, güzel Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen bu şiddete verilebilecek en güzel cevap, aslında davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir." ifadelerini kullandı.

Calder, Sancak'ın davetine olumlu yanıt verdi.