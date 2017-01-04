Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Elektrik faturası aylık 82 lira ve üzerinde olan serbest tüketiciler, abonelik işlemleri, endeks verileri ve kullandıkları elektrik enerjisine ait tedarik ve talep bilgilerine, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından devreye alınan Tüketici Yönetim Sistemi (TYS) üzerinden ulaşabilecek.

EPİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, sistemde kayıtlı serbest tüketici niteliğindeki müşterilere yönelik 54 servis ve 29 ekranın hazırlandığı, sistemin güvenlik ve teknik testlerinin de tamamlandığı kaydedildi.

Portal sayesinde serbest tüketicilerin en büyük problemlerinden biri olan endeks bilgisine ulaşmada yaşanan sorunlarının sona ereceği belirtilen açıklamada, "Portalda yer alan endeks verileri sayesinde piyasadaki tedarikçilere olan güvenin sağlanmasını ve serbest tüketici olma oranının artmasının sağlanacağı, endeks kontrolü sayesinde de yanlış faturalandırılmanın önüne geçileceği öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Tüketiciler, 30 Aralık 2016'da devreye alınan portala EPİAŞ'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak sisteme giren serbest tüketiciler, portalda abonelik işlemleri, endeks verileriyle kullandıkları enerjiye ilişkin tedarik ve talep bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek.