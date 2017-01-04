Yurtta kış

SİİRT (AA) - Yoğun kar yağışı sonucu Siirt-Şırnak karayolu, Elazığ'da da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt-Şırnak karayolu, Breni Tepesinde tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, Breni mevkisindeki kar yağışı nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kar yağışı sonucu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 1, Ağın ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin yol açma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.