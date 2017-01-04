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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de ateşkes ihlalleri) Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de ateşkes ihlalleri) Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor."