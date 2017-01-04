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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kanseri yendi çocuğunu kucağına aldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:27
Kanseri yendi çocuğunu kucağına aldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan ve kolon kanserine yakalanan genç kadın, iki yıllık tedavinin ardından iyileşmenin ve ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

İki yıl önce kolon kanserine yakalandığını öğrenen bir çocuk annesi Esma Özdamar (29) için zorlu bir süreç başladı. Tedaviye başlayan Özdamar, geçirdiği ameliyatın ardından 6 ay kemoterapi gördü. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenen genç kadın, hamile olduğunu da öğrendi.

İki mutluluğu bir arada yaşayan Özdamar, birkaç gün önce sezaryenle ikinci çocuğu Eymen Kayra'yı dünyaya getirdi.

Özdamar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim gibi kansere yakalanan insanlar asla umudunu kesmesin. Artık çocuğum olacağını tahmin etmiyordum ama Allah nasip etti, hamile kaldım. Benim durumumda olanların da asla umudunu kaybetmemesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kanser tedavisinin ardından hamilelik sürecinin sıkıntılı geçtiğini anlatan Özdamar, doktorların gözetiminde mutlu sona ulaştığını ve ikinci bebeğini kucağına aldığını belirtti.

- "Allah'tan bir mucize oldu"

Esma Özdamar'ın eşi Bayram Özdamar da eşinin 2 yıl önce farklı bir hastalık nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendiğine işaret ederek, "Sonra tedavi süreci başladı ve ameliyat oldu. Eşim, hastalığı sürecinde ikinci çocuğumuzu yapamayacağı endişesi ile çok gözyaşı döktü fakat Allah'tan bir mucize oldu. Önce hastalığı yendi, sonra hamile kaldı ve ikinci çocuğumuzu dünyaya getirdi." dedi.

Medikal Park Samsun Hastanesi kadın doğum ve çocuk hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zehra Yılmaz da hastasının uzun bir hastalık ve tedavi sonrasında kanseri yendiğini, ardından hamile kaldığını belirtti.

Hastalığa bağlı riskler nedeniyle hamilelik sürecinde birtakım sıkıntılar oluştuğuna dikkati çeken Yılmaz, hastasının bunları aşarak sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini dile getirdi.


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