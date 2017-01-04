Bayburt'ta drone ile çekilen kurt görüntüleri ilgi odağı oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, köylüler tarafından drone ile çekilen kurt görüntüleri ilgi odağı oldu.

Merkeze bağlı Yedigözeler köyü sakinlerinden Abdullah Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün uzaktan gördükleri ve merak ettikleri yaban hayvanlarını daha yakından görmek için drone ile çekim yapmak istediklerini söyledi.

Okumuş, kış mevsimiyle birlikte bazı yaban hayvanlarının köylerinin yakınına kadar geldiğini belirterek, "Köyümüzde Herse Çukurları olarak bilinen alanda yaban hayvanlarının olduğunu fark ettik. Bunların hangi tür hayvan olduğunu öğrenmek için drone gönderdik." dedi.

Drone ile yaptıkları çekimlerde köylerinin yakınına kadar gelen yaban hayvanlarının kurt olduğunu fark ettiklerini dile getiren Okumuş, "Kurtlar dronenin sesinden olsa gerek ürktü ve kaçmaya başladı. Onlar kaçarken de biz çekime devam ettik. Bu çektiğimiz görüntüleri sosyal medyada paylaşınca insanların ilgisini çekti." diye konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Koçyiğit de dağlık bir alanda bulunan köylerine her mevsim olduğu gibi kış aylarında da yaban hayvanlarının geldiğini anlattı.

Kurtlar ve diğer bazı yaban hayvanlarının kış mevsimi ile birlikte karla kapanan arazide yiyecek bulabilmek için köyün yakınına kadar geldiğini kaydeden Koçyiğit, "Kurtlar bu mevsimlerde genellikle yiyecek bulmak için aşağılara inerler. Her yıl bu kurtlar köyümüzün yakınına gelir ama kimseye zarar vermez. Köylülerimiz de bu kurtların çekimlerine yapmışlar." diye konuştu.

Koçyiğit, kurtların bu mevsimlerde diğer köylere de geldiğini, bugüne kadar hiç kimseye zarar vermediğini ifade etti.