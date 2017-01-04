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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Kışı pamuk topladıkları tarlada geçiriyorlar

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:29
Kışı pamuk topladıkları tarlada geçiriyorlar

ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen Suriyeli 7 kardeş, pamuk işçiliği yaptıkları tarlada kurdukları çadırlarda kışı geçiriyor.

Suriye'nin Haseke kentindeki çatışmalar nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye sığınan ve Harran ilçesinde pamuk toplayarak yaşamını sürdüren Abbud kardeşler, eş ve çocuklarıyla, kış mevsiminde de aynı tarlada kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Nisanda yapılacak pamuk ekimini bekleyen Suriyeli ailelere, soğuk kış günlerinde kentteki yardım kuruluşları destekte bulunuyor. Savaşın bitmesini umut ederek, ülkelerine dönecekleri günün hayalini kuran Suriyeliler, soğuk havaya rağmen günlük işlerini yapmaya çalışıyor.

Musa Abbud, AA muhabirine, Suriye'de de çiftçilik yaptıklarını, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine yaklaşık 1 yıl önce buraya geldiklerini söyledi.

Savaş nedeniyle yakınlarının tamamının Haseke'den ayrıldığını anlatan Abbud, şöyle konuştu:

"Biz 11 kardeşiz, savaş nedeniyle 4 kardeşim Lübnan'a gitti, 7 kişi de buraya geldik. Önceden de tarlamız vardı, pamuk çiftçiliği yapardık, burada aynı işi yapıyoruz. Bu işte yabancı olmadığımız için burayı tercih ettik ama önceden patronken şimdi işçi olduk. Alıştığımız bir hayat, onun için çok zorlanmıyoruz. Pamuk işi uzun sürüyor, nisanda ekimi yapılıyor, neredeyse kasıma kadar hasadı sürüyor. Şu anda çalışmıyoruz ama iki ay sonra tarlanın yolunu tutarız."

Kaddur Abbud ise her şeye rağmen kardeşleriyle bir arada bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Savaşın bitmesini dört gözle beklediklerini kaydeden Abbud, "Harran çok soğuk olmuyor. Kısa bir süre sonra işimiz başlayacağından kışı burada geçirmeyi düşündük. Burada insanlarla aynı dili konuşuyoruz, sıkıntı olmuyor, sağ olsun hayırseverler bize destekte bulunuyor." dedi.

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