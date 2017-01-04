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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir."