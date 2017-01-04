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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını, Rusya'nın da bunu anladığını söyledi.