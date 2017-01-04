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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi."