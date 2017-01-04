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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırgan) ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırgan) Bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre bu şahıs, FETÖ terör örgütüne bağlı"