Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş iç Antep fıstığı 46,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı iç (kavrulmuş)
|kg
|46,95
|46,95
|Arpa (organik)
|kg
|1,10
|1,10
|Buğday
|kg
|0,83
|1,05
|Buğday (organik)
|kg
|1,10
|1,10
|Mısır
|kg
|0,84
|0,84
|Mısır (organik)
|kg
|0,87
|0,95
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,38
|1,39
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,38
|1,38
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,80
|2,80
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,70
|3,70