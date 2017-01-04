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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:08

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, başını girdiği site havuzunun duvarına çarpan komiser yardımcısı, hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken (29), yüzmek için Osmangazi ilçesindeki bir sitenin havuzuna gitti.

Daldığı havuzda su altında ilerleyen Dorken, bir süre sonra havuzun bitimindeki duvara başını çarptı.

Dorken'in su üzerinde hareketsiz kalması üzerine, görevliler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dorken'in öldüğünü belirledi.

Komiser Yardımcısı Dorken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli olan Dorken'in 2010 yılından bu yana emniyette görev yaptığı öğrenildi.

Dorken için Bursa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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