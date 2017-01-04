Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'a gidiyor

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Bazı kabulleri olan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Tekirdağ'a hareket edecek.

Kılıçdaroğlu, yarın öğle saatlerinde Süleymanpaşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma töreninde katılarak bir konuşma yapacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam tutarı 450 milyon lira olan 45 eserin açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirilecek.



