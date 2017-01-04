Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye "kripto" operasyonu

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında teğmen, asteğmen ve astsubayların da bulunduğu 46 muvazzaf askerden 22'si gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki FETÖ/PDY'nin insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı.

Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin ismine ulaştı. Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti.

Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde 46 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen polis ekipleri Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar, 22 asker gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, şüpheliler sadece birinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandığı, diğer şüphelilerin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı soruşturma ile ortaya çıkarıldı. Söz konusu şüphelilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği öğrenildi.