Şanlıurfa'da lisenin bodrum katında yangın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir lisenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın üzerine öğrencileri güvenlik amacıyla bahçeye çıkaran okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından öğrenciler sınıflara alınırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bir öğrenciye ise 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.