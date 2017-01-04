Kahramanmaraş'taki terör operasyonu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, adliyeye gönderildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP eski ilçe başkanlarınında bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Aralık 2016'da, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Elbistan ve Afşin ilçelerinde, gözaltı kararı bulunan 13 kişinin evine operasyon düzenlemiş ve 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

İlk bilgilere göre yurt dışında olduğu, ardından yapılan araştırmada Aydın'ın Didim ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli Ayşenur A. Aydın, gözaltına alınmıştı. Aranan bir diğer zanlı Hüseyin Yıldız'ın da başka bir suçtan Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu tespit edilmişti.